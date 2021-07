Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Deuxième concert de l’Estival #2 Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Deuxième concert de l'Estival #2 2021-08-04 Cour du musée Greuze 21 rue de l'Hôpital

Tournus Saône-et-Loire EUR DUO FRANK WOESTE – MATTHIEU MICHEL (Duo Jazz)

Les deux musiciens ont en commun cette faculté d’emmener l’auditeur dès la première note, de le plonger immédiatement dans un univers musical unique et envoûtant.

LINE UP :

