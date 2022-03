Deuxième concert de Carême 2022 à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Pierre de Chaillot, le vendredi 18 mars à 13:00

Programme des concerts liturgiques des vendredis de Carême de 13h à 13h30 PROGRAMME COMPLET DU DEUXIÈME CONCERT LITURGIQUE DE CARÊME Vendredi 18 mars 2022 à 13 heures, dans la chapelle de la Vierge,. 31 avenue Marceau, 75116 Paris. Airs de la Passion selon St Matthieu et cantates de J.S Bach • Vergnügte Ruh , cantate BWV 170 de Bach • Buss und Reu Passion selon St Matthieu • Können Tränen meiner Wangen, Passion selon St Matthieu • Erbarme dich, Passion selon st Matthieu Concert à la corbeille. Venez nombreux, et partagez cette information au plus grand nombre de passionnés ! MarionVergez-Pascal, mezzo-soprano Simon Adda-Reys, orgue Troisième concert : 25 mars Chants grégoriens et polyphonies médiévales Ensemble vocal Magnus Liber Quatrième concert : 1 avril François Couperin – Jehan Alain Pascal Bezard, baryton – Eric Gervais, ténor Olivier Willemin, orgue Cinquième concert : 8 avril Pénitence et imploration du Moyen-Age au XVIIIè Anne-Isabelle de Parcevaux, orgue Concert liturgique le vendredi 18 mars de 13 h à 13 h 30 Église Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot, 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T13:30:00

