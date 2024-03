Deuxième Brocante du fort de Condé Chivres-Val, dimanche 25 août 2024.

Deuxième Brocante du fort de Condé Chivres-Val Aisne

Brocante du fort

2e brocante du fort de Condé. Stands amateurs et professionnels.

Entrée gratuite pour les visiteurs exposants et vendeurs, prenez contact avec nous pour information et réservation.

Informations et renseignements au 03.23.54.40.00 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 08:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Fort de Condé

Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

