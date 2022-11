Deux week-ends de fête en attendant Noël à Carry-le-Rouet !! Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Balades à poney sur le port et en petit train dans la ville, gratuites. Manèges parking des Floralies 3€ le tour. Photo avec le Père Noël sur le parvis de l’Office de tourisme, une photo gratuite, et bien d’autres animations. Les deux derniers week-ends avant Noël de nombreuses animations de Noël vous attendent à Carry-le-Rouet. Carry-le-Rouet

