Deux violons pour un concert à la Grange du Gargou Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Pierre-sur-Dropt

Deux violons pour un concert à la Grange du Gargou, 19 février 2023, Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt. Deux violons pour un concert à la Grange du Gargou 257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

2023-02-19 17:00:00 – 2023-02-19 Saint-Pierre-sur-Dropt

Lot-et-Garonne Saint-Pierre-sur-Dropt Concert à la Grange du Gargou avec Jeanne APPARAILLY et Eugène DUCROS aux violons, accompagnés par Martine CHASTAING au piano.

Au programme du Tchaïkovsky, Mozart et Chostakovitch.

Réservation par téléphone. Concert à la Grange du Gargou avec Jeanne APPARAILLY et Eugène DUCROS aux violons, accompagnés par Martine CHASTAING au piano.

Au programme du Tchaïkovsky, Mozart et Chostakovitch.

Réservation par téléphone. +33 6 15 55 84 84 Grange du Gargou

Saint-Pierre-sur-Dropt

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Pierre-sur-Dropt Autres Lieu Saint-Pierre-sur-Dropt Adresse 257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne Ville Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt lieuville Saint-Pierre-sur-Dropt Departement Lot-et-Garonne

Deux violons pour un concert à la Grange du Gargou 2023-02-19 was last modified: by Deux violons pour un concert à la Grange du Gargou Saint-Pierre-sur-Dropt 19 février 2023 257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne