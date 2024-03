Deux Troyes, jeudi 27 juin 2024.

Deux Troyes Aube

Le deux sera abordé sous plusieurs angles

les duos célèbres, autant dans le répertoire dansé que dans la culture générale comme dans Porgy and Bess ou Roméo et Juliette, le célèbre pas de deux , mais aussi la dualité ou encore le mixage des arts (voix/danse, etc…).



Ce spectacle sera accompagné (comme les cours tout au long de l’année) de musiciens en live !



AVEC les élèves en classes de danse jazz (Vivien Visentin et Pauline Druelle) et de danse classique (Claire Simonnot) Eur.

Début : 2024-06-27 19:00:00

fin : 2024-06-27

Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

