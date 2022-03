Deux trios autour de Jérôme Mouriez Marseille 7e Arrondissement, 3 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

15 15 Le dimanche 3 avril verra une réunion d’amis de longue date avec des chemins croisés dans tous les sens. Autour du batteur Jérôme Mouriez se réuniront, se mixeront, se parleront deux trios dans lesquels Jérôme œuvre habituellement : Jon & John avec Jon Soucasse (piano) et John Massa (Saxophone) et le trio de Cyril Benhamou (piano) avec Denis Frangulian à la batterie.



Pas un concert après l’autre : deux pianos seront sur scène et les trios joueront alternativement, se laissant le droit d’intervenir quand la musique ouvrira des portes, ce qu’elle fait toujours.



Jon & John

Jon Soucasse, piano

John Massa, saxophone

Jérôme Mouriez, batterie



Cyril Benhamou Trio

Cyril Benhamou, piano

Denis Frangulian, contrebasse

Jérôme Mouriez, batterie

Rendez-vous dimanche 3 avril à l'Atelier Sevin-Doering pour un concert autour du batteur Jérôme Mouriez.

