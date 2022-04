Deux tickets pour le Paradis Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Deux tickets pour le Paradis Marseille 5e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement. Deux tickets pour le Paradis Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-07 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement 15 15 Saint Pierre n’arrive pas à l’identifier…

Dieu tente de lui faire retrouver son passé sur Terre…

Marie essaie de prendre des nouvelles de son fils…

Angélique, la fille de Dieu, lui fait les yeux doux…

Mais qui est ce mystérieux Jeff ?…

Sommes-nous la création de Dieu ou, est-Il notre reflet ?…

L’existence est-elle une immense scène de spectacle ou, le Théâtre est-il la Vie ?…



Beverly Gosselin, Anne Roubieu,

Cley Bodet, Emmanuel Franval, François Lavaud



Mise en scène : Didier Danviec

Décors-Costumes : Pascale Guerrini

Régie : Marceau Gomez Lorsque Jeff arrive au Paradis avec pour seule compagnie une valise vide, c’est la panique à bord… http://www.letetard.com/ Saint Pierre n’arrive pas à l’identifier…

Dieu tente de lui faire retrouver son passé sur Terre…

Marie essaie de prendre des nouvelles de son fils…

Angélique, la fille de Dieu, lui fait les yeux doux…

Mais qui est ce mystérieux Jeff ?…

Sommes-nous la création de Dieu ou, est-Il notre reflet ?…

L’existence est-elle une immense scène de spectacle ou, le Théâtre est-il la Vie ?…



Beverly Gosselin, Anne Roubieu,

Cley Bodet, Emmanuel Franval, François Lavaud



Mise en scène : Didier Danviec

Décors-Costumes : Pascale Guerrini

Régie : Marceau Gomez Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

Deux tickets pour le Paradis Marseille 5e Arrondissement 2022-05-06 was last modified: by Deux tickets pour le Paradis Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 6 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône