Halle aux grains, le vendredi 17 juin 2022 à 20:00

Cela fait bientôt cinquante ans qu’elles enflamment les scènes internationales : les soeurs Labèque, originaires du Pays Basque, font leur grand retour à Toulouse auprès de l’orchestre. En parallèle du grand répertoire qu’elles n’ont jamais cessé d’interpréter et de renouveler, Marielle et Katia Labèque ont toujours investi la musique de leur temps. Avec Maxim Emelyanychev, elles achèvent cette saison sous le signe d’une création plus vivante que jamais ! **Maxim Emelyanychev** / Direction **Katia et Marielle Labèque** / Piano **SCHUBERT** SYMPHONIE N°8 « INACHEVÉE » EN SI MINEUR, D. 759 **MUHLY** CONCERTO POUR DEUX PIANOS – _Création française_ **HAYDN** SYMPHONIE N°103 « ROULEMENT DE TIMBALES » EN MI BÉMOL MAJEUR, HOB. I : 103 Schubert, Muhly, Haydn Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

