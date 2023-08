Réunions d’information sur la Validation des Acquis d’Expérience Deux-Sèvres Catégorie d’Évènement: Deux-Sèvres Réunions d’information sur la Validation des Acquis d’Expérience Deux-Sèvres, 15 septembre 2023, . Réunions d’information sur la Validation des Acquis d’Expérience 15 septembre – 3 octobre Deux-Sèvres Inscription souhaitée en raison du nombre de places dans la salle de réunion Vous avez une expérience professionnelle, bénévole, et vous n’avez pas la certification correspondante ? Venez vous informer sur la démarche de Validation des Acquis. Ces réunions ont pour but de vous apporter toutes les informations nécessaires (les étapes, les prises en charges possibles pour l’accompagnement à l’écriture du livret 2, …), afin de vous donner toutes les cartes en main pour continuer votre démarche. Deux-Sèvres Deux-Sèvres Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.77.22.00 »}, {« type »: « email », « value »: « vae@cma79.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-10-03T17:30:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Deux-Sèvres Autres Lieu Deux-Sèvres Adresse Deux-Sèvres Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Deux-Sèvres latitude longitude 46.53914;-0.299479

