Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Spectacle tout public de la compagnie du Petit Monsieur, organisé par Le Sou des écoles laïques (Fête du livre jeunesse). communication.slj26@gmail.com +33 4 75 04 51 42 Sur la grande prairie (ou à Mosaïc-Espace Coluche si mauvais temps) Place Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux

