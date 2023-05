Deux rien – Compagnie Comme Si Theâtre Traversière, 7 juin 2023, Paris.

Le mercredi 07 juin 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Enfant (-12 ans) : 5 €

Adulte : 20 €

Un duo gestuel qui interroge la valeur de l’individu et le regard que l’on porte sur lui. Un spectacle poétique, burlesque et tendre où le mouvement fait récit et les émotions deviennent danse…

Deux clochards sont assis sur un banc, au milieu de passants qui ne les voient plus. Ils les observent un peu désabusés et maussades, ils s’asticotent, se chahutent, se rabibochent. Ils sont tout l’un pour l’autre dans ce monde impitoyable. Soudain, leurs corps s’animent…

Caroline Maydat et Clément Belhache s’affranchissent des mots au profit de la gestuelle et de l’expressivité des corps pour nous conter, avec délicatesse et poésie mais aussi beaucoup de malice, un moment de vie de deux SDF confrontés à la dureté du monde actuel. Nos deux « inutiles de la société », ces mendiants invisibles, sont ici mis en lumière avec une simplicité et une naïveté terriblement émouvantes ; grâce aux mouvements de leurs corps, ils peuvent jouer, s’évader et imaginer une autre réalité. Un spectacle, pour petits et grands, qui questionne un drame plus que jamais présent avec humanité et tendresse…

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

© Gilles Dantzer DEUX RIEN – Compagnie Comme Si