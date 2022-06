Deux randonnées sur les traces des coqs chanteurs Faye-sur-Ardin, 26 juin 2022, Faye-sur-Ardin.

Deux randonnées sur les traces des coqs chanteurs Faye-sur-Ardin

2022-06-26 – 2022-06-26

Faye-sur-Ardin 79160 Faye-sur-Ardin

Le Giasc des Vallées de l’Autize et de l’Egray organise deux randonnées pédestre autour du bourg, afin de permettre la découverte de la faune sauvage et en particulier les coqs chanteurs.

Les randonneurs seront accueillis au terrain de sport de Faye, entre 8h30 et 9h, pour deux parcours au choix de 10 ou 12,5 km.

Un verre de l’amitié viendra clore la découverte à 11h30, dégustation de venaison.

Inscription 5€ par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Randonnée : chemin faisan

Faye-sur-Ardin

dernière mise à jour : 2022-05-31