Morlaix

2022-07-28 – 2022-07-28

Morlaix 29600 Morlaix Connaissez-vous le chant des pierres, Tir na nog le paradis celte, l’enfant de la haute mer ou la version d’ Oceano Nox de Victor Hugo par Tristan Corbière ?

Joël Cudennec nous revient à la littérature de tradition orale et nous propose une heure de contes de mer et de légendes celtes . theatrelacorniche@orange.fr +33 2 98 63 42 14

