Deux prix pour un premier roman Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 24 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Rencontre avec David Geselson et Matthieu Zaccagna, les deux primo-romanciers primés en 2022 par les usagers des bibliothèques de la Ville de Paris et les sociétaires de la Société des gens de lettres (SGDL).

Le premier roman peut être considéré comme un genre à part entière. Ayant à cœur de soutenir et défendre la création littéraire, de faire découvrir et lire de nouveaux auteurs, la SGDL et les bibliothèques de Paris s’associent pour une soirée consacrée aux primo-romanciers qu’elles récompensent par leurs Prix.

Venez écouter David Geselson, lauréat 2022 du Prix Révélation d’Automne / dotation André Dubreuil SGDL pour Lettres non-écrites (éd. du Tripode), s’entretenir avec Matthieu Zaccagna, lauréat 2022 du Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de Paris pour Asphalte (éd. Noir sur Blanc).

Cette soirée modérée par Aram Kebabdjian, lui-même auteur et membre du Comité de la SGDL, au sein duquel il préside la commission Affaires Culturelles, sera suivie de la cérémonie de remise du Prix Révélation d’Automne 2022 de la SGDL et de l’annonce des cinq romans sélectionnés pour l’édition 2023 du Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris.

David Geselson est un écrivain, comédien et metteur en scène. Il a écrit, mis en scène et joué Doreen, en échos à Lettre à D. d’André Gorz, (spectacle qui a reçu le prix de la Meilleure création en langue française 2017 du Syndicat de la Critique). Il joue notamment sous la direction de Tiago Rodrigues dans Bovary créé en 2016 au Théâtre de la Bastille et dans Le Choeur des amants, créé en 2020.

Matthieu Zaccagna, après des études de gestion et de communication, s’installe à Paris, où il exerce toutes sortes d’activités dans le secteur culturel. Depuis 2006, il travaille à la production de concerts à la Cité de la musique- Philharmonie de Paris. Lorsqu’il rentre chez lui, il écrit. Asphalte est son premier roman.

Dès le 15 décembre, les lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris sont invités à voter pour leur premier roman préféré parmi les 5 premiers romans choisis par les bibliothécaires dans les publications de la rentrée littéraire 2023.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : https://bibliocite.fr/evenements/ 01 44 78 80 50

