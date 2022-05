Deux pièces de théâtre tout l’été par la compagnie Fruits d’allegresse Villefranche-de-Rouergue, 28 avril 2022, Villefranche-de-Rouergue.

Deux pièces de théâtre tout l’été par la compagnie Fruits d’allegresse 33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue

2022-04-28 – 2022-07-10

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200

EUR Villefranche-de-Rouergue Tous les jeudis à 20h30 : Véronique chez le psychologue.

Une comédie où l’on découvre la thérapie sous un angle touchant et drôle qui nous rappelle que nous avons tous un brin de folie…

A partir de 8 ans – 35min

Tous les vendredis à 20h30 : Réconciliation.

Une farce musicale où l’on déambule entre rires et questions existentielles.

Tout public (des 4 ans) et dure 45min.

A partir du 28 et 29 avril 2022

Spectacles à partir de 8 ans

Tarifs : Standard 10€

Participatif 5€

Mécène 15€

Vous décidez de votre tarif en fonction de votre Budget, le but c’est que tout le monde puisse venir et même revenir !

Groupe de 5 vous pouvez avoir 1 place gratuite !

Réservations (fortement recommandée) et informations par SMS au 06.56.69.43.35

33 rue Durand de Montlauzeur à Villefranche-de-Rouergue

Tous les jeudis à 20h30 une comédie et tous les vendredis à 20h30 une farce musicale proposées par la compagnie « fruits d’allégresse ».

+33 6 56 69 43 35

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue

