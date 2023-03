Deux personnalités singulières Amphi Favoreu Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Figure adulée par les symbolistes de Vienne et de Berlin, Arnold Böcklin a choisi nombre de ses sujets dans la mythologie antique comme un refuge à la civilisation moderne. Sa vision de la mythologie est d’une originalité tout à fait radicale.

En France, le Norvégien Edvard Munch fait figure de grand maître oublié de la peinture européenne. Il n’a eu droit qu’à de rares rétrospectives chez nous.

Son œuvre la plus célèbre est certainement Le Cri, méditation autour du thème de la solitude et de la mort, sujets qui hantent toute sa peinture. Arnold Böcklin et Edvard Munch, conférence animée par Laurent Genest, Historien de l’Art et guide conférencier Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

