Deux pas vers les étoiles – Cie La Pépinière Des Nouveaux Mondes Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais, 4 mai 2023, Paris. Du jeudi 04 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

Tarif plein : 10e Tarif réduit : 8e Venez découvrir l'univers de la compagnie la Pépinière des Nouveaux Mondes avec leur nouveau spectacle Deux pas vers les étoiles ! Junior vient de rater le dernier examen de mathématiques. Il a tellement peur de le dire à son père qu'il décide de s'enfuir pour réaliser son rêve : devenir astronaute. Il a tout prévu, sauf Cornelia qui l'attend en bas de chez lui pour l'accompagner. Elle l'aime secrètement. Mais c'est quoi aimer quand on a dix ans ? Et puis ça veut dire quoi suivre ses rêves ? Cornelia et Junior vont apprendre l'un de l'autre et surtout s'entraider pour mieux se comprendre, le temps d'une nuit où grandir prend parfois quelques heures.

