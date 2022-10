Deux ou trois choses que je sais d’elle Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13098

13098 EUR Synopsis : Les transformations urbaines et l’histoire d’une jeune femme devenue prostituée…

« Apprenez en silence deux ou trois choses que je sais d’elle. Elle, la cruauté du néo-capitalisme. Elle, la prostitution. Elle, la région parisienne. Elle, la salle de bains que n’ont pas 70% des Français. Elle, la terrible loi des grands ensembles. Elle, la physique de l’amour. Elle, la vie d’aujourd’hui ».



Présenté par Alain Bergala, réalisateur, critique et essayiste, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma dont : Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard (1998), Nul mieux que Godard (1999) et Godard au travail : les années 60 (2006). Hommage à Jean-Luc Godard avec le festival Tous courts, avec la projection du film « Deux ou trois choses que je sais d'elle »(Fr., 1966) 1h30 réalisé par Jean-Luc Godard et interprete par Marina Vlady, Annie Duperey, Roger Montsoret

