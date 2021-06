Deux œuvres poétiques de Guillaume Bottazzi à découvrir dans le Grand Paris à Bobigny Oeuvres patrimoniales Grand Paris, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bobigny.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Oeuvres patrimoniales Grand Paris

Pour cette année 2021, le célèbre artiste [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Neuf d’entre elles sont à découvrir en Ile-de-France, 7 dans le Grand Paris et 2 à Paris. [Guillaume Bottazzi](https://guillaume.bottazzi.org/) a signé près de 100 œuvres environnementales et poétiques dans des espaces publics. Il vient de réaliser ces deux œuvres qui aspirent à l’apaisement et au bien-être de l’observateur. Elles sont réalisées avec des émaux. Ce matériau écologique est une matière naturelle réduite en poudre qui est composée de différents minéraux. Visibles depuis les baies vitrées, ces tableaux s’inscrivent désormais au patrimoine du Grand Paris. Ces créations poétiques nous induisent à voyager dans un univers irréel. Elles nourrissent le passant en le faisant rêver. Elles créent un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. L’imaginaire est antérieur à nos perceptions et à nos idées, il va les révéler, nous permettre de nous construire, de nous renforcer, de nous renouveler et de nous réinventer. Site officiel de Guillaume Bottazzi : [[https://guillaume.bottazzi.org/](https://guillaume.bottazzi.org/)](https://guillaume.bottazzi.org/)

Visite libre depuis l’extérieur par les baies vitrées le samedi et le dimanche.

Visibles du public pour la première fois pendant les Journées Européennes du Patrimoine, ces œuvres poétiques de Guillaume Bottazzi sont un hymne à la joie d’habiter les lieux.

Oeuvres patrimoniales Grand Paris 36 avenue Karl Marx 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T19:00:00