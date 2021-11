Pantin TERRITOIRE EST ENSEMBLE Pantin, Seine-Saint-Denis DEUX NOUVEAUX DEPARTS ERASMUS+ JEEME TERRITOIRE EST ENSEMBLE Pantin Catégories d’évènement: Pantin

DEUX NOUVEAUX DEPARTS ERASMUS+ JEEME ———————————— ### Depart IRLANDE * Formation pré-départ de deux semaines : anglais, interculturel, professionnel * Stage professionnel en entreprise de 12 semaines en Irlande * Bilan au retour, pour permettre aux participants de valoriser leur expérience **Public** * Nombre de place => 5 * 18-35 ans * Résidents des villes d’Est Ensemble : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le-PréSaint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville * Inscrits au Pôle Emploi * Nationalité européenne ou titulaire d’un titre de séjour de 10 ans permettant de travailler dans le pays de destination * Tous niveaux de qualification * Anglais (Niveau faux débutant minimum) **Pour postuler** Merci de faire parvenir un CV en Français, en Anglais Contact : Nadia Litzky IERF 06 68 78 57 33 / [nadia.litzky@ierf.net](mailto:nadia.litzky@ierf.net) * **Date limite pour l’envoi des candidatures : 15 novembre 2021** * Sélection : 22 au 26 Novembre 2021 * Formation pré-départ : Décembre/Janvier 2022 * Stage à l’étranger : Janvier-Mars 2022 * Bilan au retour d’une semaine : Avril 2022 ### DEPART ESPAGNE * Formation pré-départ de deux semaines : espagnol, interculturel, professionnel * Stage professionnel en entreprise de 12 semaines en Espagne * Bilan au retour, pour permettre aux participants de valoriser leur expérience **Public** * Nombre de place => 5 * 18-35 ans * Résidents des villes d’Est Ensemble : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le-PréSaint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville * Inscrits au Pôle Emploi * Nationalité européenne ou titulaire d’un titre de séjour de 10 ans permettant de travailler dans le pays de destination * Tous niveaux de qualification * Espagne (Niveau faux débutant minimum) **Pour postuler** Merci de faire parvenir un CV en Français, en Espagnol Contact :Nadia Litzky IERF 06 68 78 57 33 / [nadia.litzky@ierf.net](mailto:nadia.litzky@ierf.net) * **Date limite pour l’envoi des candidatures : 15 novembre 2021** * Sélection : 22 au 26 Novembre 2021 * Formation pré-départ : Décembre/Janvier 2022 * Stage à l’étranger : Janvier-Mars 2022 * Bilan au retour d’une semaine : Avril 2022

Partez à la découverte de l’Irlande ou de l’Espagne avec le programme JEEME TERRITOIRE EST ENSEMBLE PANTIN, LE PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, BOBIGNY, BONDY, ROMAINVILLE, NOISY-LE-SEC, BAGNOLET, MONTREUIL Pantin Seine-Saint-Denis

