Deux mondes Théâtre El Duende, 8 avril 2023, Ivry-Sur-Seine.

Le jeudi 13 avril 2023

de 20h30 à 21h20

.Tout public. payant

Lien de la billetterie : https://theatre-elduende.mapado.com/event/181981-deux-mondes

Curieux de découvrir le tango argentin d’aujourd’hui ?

Deux mondes, est une invitation du Théâtre El Duende, à la chorégraphe Ariane Liautaud, pour mettre en lumière son travail achevé et à venir. Avec un programme en deux parties, elle présente deux extraits de ses créations, un extrait de sa première création Seasons sur la musique intemporelle de l’Hiver des Quatre Saisons de Vivaldi et l’Hiver Portègne de Piazzolla, création assombrie et rendue plus puissante, présentant les protagonistes dans une fragilité plus évidente, comme si les dernières années avaient accentué la vulnérabilité de leur couple.

Cette séquence intense est suivie par une ouverture sur sa création en cours mêlant musique actuelles, voix et tango, un monde qui explore les espaces de connexion du tango argentin de façon physique et théâtrales, et où vous suivrez les élucubrations d’oiseaux danseurs de tango perdus dans un monde sans fenêtres.

Ces deux pièces ouvrent des perspectives sur l’écriture contemporaine du tango argentin, et sur la force de la danse de couple. Pour les amoureux de la danse et de la poésie des corps.

Tout public

Distribution :

Chorégraphe : Ariane Liautaud

Danseurs : Karim El Toukhi, Damien Orsal, Florencia Segura, Clara Leymonie, Eneas Vaca Bualo, Ariane Liautaud, Anne Fombeurre, Emile Gayoso, Sofia Kelleria, Vito Munoz

Théâtre El Duende 23, rue hoche 94200 Ivry-Sur-Seine

Contact : https://fb.me/e/HnDfefnp contact@tangoartcompany.com https://www.facebook.com/TangoartCompany https://www.facebook.com/TangoartCompany http://theatre-elduende.com/elduende/votre-visite

Gauthier Typha