Deux mille vingt trois – Maguy Marin La Condition Publique – Roubaix Roubaix, mardi 9 avril 2024.

Deux mille vingt trois – Maguy Marin Maguy Marin porte un regard acéré sur notre société. Avec un humour acide et irrévérencieux, elle s’attaque au formatage des esprits, influencés par la surabondance d’images produites par les médias. Mardi 9 avril, 20h00 La Condition Publique – Roubaix 5 à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Maguy Marin porte un regard acéré sur notre société. Avec un humour acide et irrévérencieux, elle s’attaque au formatage des esprits, hautement influencés par la surabondance d’images produites par les médias en tout genre. Hommes politiques, patrons de presse, influenceur·se·s… les 7 interprètes au plateau dézinguent à tout va. Bienvenue en Deux mille vingt trois !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Tim Douet