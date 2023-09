« Deux métiers, deux photographes » une exposition itinérante sur les grilles des jardins Parc de Belleville Paris, 4 septembre 2023, Paris.

Du lundi 04 septembre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Regards sur les jardiniers et les arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens, une exposition photos itinérante actuellement visible dans le 20e arrondissement, au parc de Belleville (entrée rue des Couronnes).

Deux photographes



Frédéric Combeau et Sonia Yassa sont photographes à la Ville de Paris. Ils réalisent les

reportages et répondent à des commandes d’images, sur les thèmes liés aux

espaces verts et à l’environnement. À l’occasion de leurs missions, ils

rencontrent et observent les professionnels sur le terrain. Ils offrent ici

leur vision singulière. Frédéric Combeau propose un regard en noir et blanc sur

les jardiniers dans leur environnement. Sonia Yassa choisit de présenter un

reportage en couleur sur différents travaux des arboristes-élagueurs, auquel

deux photos de Frédéric Combeau sont intégrées.

Deux métiers : jardinier et arboriste-élagueur des espaces verts parisiens



Embellir le paysage urbain

Plus de 1 000 jardiniers travaillent quotidiennement, selon

des méthodes de gestion durable, pour l’exploitation et l’embellissement des 2 300

hectares de patrimoine vert de la Ville de Paris : plus de 530 parcs et

jardins, des jardinières.

Planter et prendre soin des arbres

Avec plus de 200 000 arbres plantés dans les rues, les

espaces verts et les équipements municipaux, sans oublier plus de 300 000

arbres dans les bois de Boulogne et Vincennes, les arboristes élagueurs ont un

rôle essentiel pour le bien-être en ville.

La ville de Paris recrute

Comment travailler dans les espaces verts parisiens ? Toutes les informations sont sur paris.fr :

– La Ville de Paris recrute des jardiniers

– La Ville de Paris recrute des arboristes-élagueurs

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Paris

Stéphane Rouelle, Ville de Paris Une photo de lexposition accrochée sur les grilles du parc des Buttes Chaumont