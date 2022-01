Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy, 30 juin 2019, Paris. Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille

le dimanche 30 juin 2019 à Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy

Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille A **11h** : **Martin de Laubadère**, ancien élève de Molière, étudiant au collège des Bernardins puis à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles et à Florence, dont les parents sont voisins de la paroisse. A **18h30** : **Emmanuel Wirth**, ancien élève de St-Jean de Passy, étudiant à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles puis au collège des Bernardins, dont les parents sont paroissiens. Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille: à 11h Martin de Laubadère et à 18h30 Emmanuel Wirth Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-30T11:00:00 2019-06-30T12:30:00;2019-06-30T18:30:00 2019-06-30T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 8 bis rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris

Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 2019-06-30 was last modified: by Deux messes célébrées par des prêtres ordonnés la veille Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 30 juin 2019 Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris