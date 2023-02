Deux mains la liberté THEATRE LEPIC, 8 février 2023, PARIS.

THEATRE LEPIC présente ce spectacle L’histoire la plus invraisemblable du 20ème siècle que personne ne connaîtBerlin 1939, QG de la SS.« Celui qui sauve une vie, sauve l’Humanité entière » paroles du Talmud et du Coran.Ce simple médecin en thérapie manuelle, le Dr Kersten en sauvera plus de cent mille en choisissant de soulager par ses massages un des plus proches disciples du Mal fait homme, Himmler.L’humanité est capable du pire et c’est ce qu’elle retient le mieux, mais elle est aussi capable du meilleur.D’après une histoire vraie. Deux mains la Liberté EUR22.0 22.0 euros

THEATRE LEPIC PARIS 1, avenue Junot 75018

