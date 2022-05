Deux jours d’expérience naturalistes entre Saint-Loup et Saint-Généroux Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet propose des animations ; balades à vélo, en canoë, balades contées… Le samedi 23 et le dimanche 24 juillet, deux jours d'expériences naturalistes sont proposées entre Saint-Loup et Saint-Généroux. Découvrez les animations proposées en Vallée du Thouet dans l'image. Informations auprès du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 05 49 64 85 98 / smvt@valleduthouet.fr

