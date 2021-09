Deux jours autour du patrimoine Monségur, 18 septembre 2021, Monségur.

Deux jours autour du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Monségur Gironde Monségur

Le 1er thème prolongera l’édition par le GAHMS, d’un ouvrage illustré à partir des photos du Monségurais Joseph Bugeau fixées sur plaques de verre aux alentours de 1900. Plusieurs de ces clichés photographiés à Monségur ont été récemment tirés sur panneaux et accrochés dans la bastide sur les lieux de prise de vue. Lors des déambulations il sera donc possible de comparer l’état urbain du Monségur d’il y a plus d’un siècle avec celui d’aujourd’hui. De plus, sous la halle, les visiteurs pourront admirer en gd format trente portraits pris par l’épicier photographe.

Le 2° thème s’intéressera au pourtour de la bastide au cours de déambulations faisant le « tour de ville » à l’extérieur des remparts et le long des maisons qui s’y appuient de nos jours. Les commentaires tendront à mettre en évidence l’originalité du site et la relation entre le tissu urbain et sa périphérie, etc.

Gahms

