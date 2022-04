Deux journées naturalistes sur l’Aubrac, 14 mai 2022, .

Deux journées naturalistes sur l’Aubrac

2022-05-14 – 2022-05-15

70 EUR Découverte des rapaces et des passereaux du plateau et des milieux forestiers, mais aussi des migrateurs en halte, notamment sur des lacs où les oiseaux peuvent être nombreux à cette période.

Hébergement en demi-pension, transport en minibus de 9 places. Limité à 18 participants et aux adhérents de la LPO.

Le budget approximatif de 70 € comprend l’hébergement en demi-pension et le transport.

Prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche midi. Inscription obligatoire. Date limite : 15 avril.

Infos et réservation, Jean-Louis Cance

:06 77 11 11 91

Passez deux journée sur l’Aubrac à découvrir différentes espèces !

dernière mise à jour : 2022-04-27 par