Deux ifs, une église Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Deux ifs, une église Souleuvre en Bocage, 21 mai 2022, Souleuvre en Bocage. Deux ifs, une église parking de l’église et sous l’avenue Saint-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage

2022-05-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00 parking de l’église et sous l’avenue Saint-Denis-Maisoncelles

Souleuvre en Bocage Calvados Concert : chansons avec guitare et accordéon.

Balade contée dans le village,

Visite de l’église et point sur les travaux

Restauration. Concert : chansons avec guitare et accordéon.

Balade contée dans le village,

Visite de l’église et point sur les travaux

Restauration. martine1.loup@orange.fr +33 67803203 Concert : chansons avec guitare et accordéon.

Balade contée dans le village,

Visite de l’église et point sur les travaux

Restauration. parking de l’église et sous l’avenue Saint-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse parking de l'église et sous l'avenue Saint-Denis-Maisoncelles Ville Souleuvre en Bocage lieuville parking de l'église et sous l'avenue Saint-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Deux ifs, une église Souleuvre en Bocage 2022-05-21 was last modified: by Deux ifs, une église Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 21 mai 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados