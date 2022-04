Deux ifs, une église à Saint-Denis Maisoncelles parking de l’église et sous l’avenue

parking de l’église et sous l’avenue, le samedi 21 mai à 20:30

Concert : chansons avec guitare et accordéon. Balade contée dans le village, Visite de l’église et point sur les travaux Restauration.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T01:00:00

Détails Autres Lieu parking de l'église et sous l'avenue Adresse 14061,SOULEUVRE EN BOCAGE lieuville parking de l'église et sous l'avenue

