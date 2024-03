Deux grandes Chasses aux Oeufs au Jardin d’Acclimatation pour Pâques ! Jardin d’acclimatation Paris, dimanche 31 mars 2024.

Du dimanche 31 mars 2024 au lundi 01 avril 2024 :

.Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 11 ans. payant

Entrée à 7 euros ou inclue dans le pass illimité.

Que les gourmands se le disent, se le répètent et se préparent !

Comme le veut la tradition, les cloches, de retour de Rome, ville éternelle, vont s’arrêter au Jardin d’Acclimatation. Dans leur euphorie printanière, elles vont déverser sur le parc des milliers d’œufs en chocolat. Innocemment, nos jardiniers vont les dissimuler et il faudra à vos enfants un peu d’astuce pour les découvrir. Nous les attendons pour qu’ils puissent remplir leur panier de surprises ! Chacun sera servi puisque deux chasses aux œufs se succéderont deux jours de suite pour que tous (là oui, les parents, vous avez un rôle à jouer) s’organisent et participent à l’une ou à l’autre (ou, pourquoi pas, aux deux !).

PLUS DE 15 000 ŒUFS DISSIMULÉS DANS LE PARC !

En effet, grâce à son partenariat avec Kinder et Nailmatic, le Jardin d’Acclimatation organise, non pas une seule, mais – oui vous lisez bien – deux chasses aux œufs ! La première, dimanche 31 mars, pour s’entrainer à être le meilleur des chasseurs de trésors chocolatés et la deuxième, bis repetita, le lundi de Pâques, c’est-à-dire le 1er avril. Ces deux chasses successives feront la joie des enfants qui passent ce week-end avec nous ! Quoi qu’il en soit, nous savons que vous attendez avec une impatience, que vous ne pouvez plus dissimuler, le jour de partir à la recherche des œufs cachés dans le Jardin.

POUR LES ENFANTS ENTRE 3 ET 11 ANS

Nous avons dit plus de 15 000 chocolats, si nous ne les dévorons pas avant vous. « L’appétit vient en mangeant ». Ils seront dissimulés dans deux des lieux les plus emblématiques du Parc : au Jardin de Séoul, au centre de nos 18 hectares, pour les plus petits entre 3 et 6 ans et au Belvédère de l’Impératrice, près de l’entrée Saint-James (côté Neuilly), pour leurs aînés entre 7 et 11 ans, rien de moins. Il faudra avoir l’œil pour découvrir les meilleures cachettes !

Nous vous donnons rendez-vous, vous tous les chasseurs d’œufs en herbe ! Ne manquez pas ces deux jours joyeux et délicieux ! Venez nombreux !

CHASSES AUX ŒUFS – DIMANCHE 31 MARS ET LUNDI 1ER AVRIL 2024

De 10h30 à 12h45 et de 13h45 à 17h30 (ouverture des portes à 10h00)

Sur inscriptions / à partir du 25 mars

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016

Le Jardin d’Acclimatation