Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique Tonneins, 4 mars 2022, Tonneins. Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins Lot-et-Garonne Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique :

– vendredi 4 à 18h & 20h30

– dimanche 6 mars à 18h

The Souvenir en (VO).

– Partie 1 > 1h59 / Partie 2 > 1h48

Grand Bretagne – Romance de Joanna Hogg, avec Honor Swinton Byrne, Tom Burke, Tilda Swinton, Neil Young… Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique

– The Souvenir en (VO). Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique :

– vendredi 4 à 18h & 20h30

– dimanche 6 mars à 18h

The Souvenir en (VO).

– Partie 1 > 1h59 / Partie 2 > 1h48

Grand Bretagne – Romance de Joanna Hogg, avec Honor Swinton Byrne, Tom Burke, Tilda Swinton, Neil Young… Cinéma Rex Tonneins

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Ville Tonneins lieuville Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique Tonneins 2022-03-04 was last modified: by Deux Films – Une expérience de Cinéma Unique Tonneins Tonneins 4 mars 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne