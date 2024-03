DEUX FILMS SUR JÉRÔME BOSCH À LA VOLTA Saint-Sériès, dimanche 24 mars 2024.

L’escamoteur 13mins.

Ce film est une série d’exercices sur des tableaux de Jérôme Bosch pour prendre en main la machine sur laquelle je me formais. Au fil des jours, ça a donné plusieurs plans qui avaient une certaine cohérence esthétique et je me suis dit que je pourrais en faire un film. se souvient Eve Ramboz, spécialiste en effets visuels et réalisatrice.

Le film est une promenade dans différents univers de Bosch et les protagonistes viennent tous du tableau l’escamoteur En 1991, l’escamoteur a été présenté au festival d’animation d’Annecy et fait partie de la collection du musée d’art moderne Georges Pompidou.

Le Diable aux ailes d’ange 52 mins.

Le Diable aux ailes d’ange est une commande de France TV, en 2016, à l’occasion des 500 ans du décès de Bosch. Vingt cinq ans après l’Escamoteur, les animations sont devenues plus sophistiquées ouvrant un plus large champ à la créativité et à la reconstitution des lieux où vécut et travailla J Bosch. Sur la base de prises de vue de Bois-le-Duc modifiées en post-production. ( nettoyage de la modernité, détails architecturaux etc…) la vie et l’œuvre d’un moraliste chrétien, qui assène ses visions pessimistes avec une sévérité n’ayant d’égale que sa verve imaginative nous sont présentées avec les outils graphiques du Xxieme siècle.

Les intervenants sont les plus grands spécialistes de Bosch dans le monde, que nous sommes allés rencontrer.

La Volta inaugure une série de documentaires sur les artistes.

en présence d’Eve Ramboz, réalisatrice.

Participation Libre

La Volta, Place de la Mairie, Saint Sériès 34400

www.arts-cultures.com 0467860900 .

16 Rue du Paradis

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie

