Deux femmes pour un fantôme Grange de la Ferme Dupire, 13 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Deux femmes pour un fantôme

Grange de la Ferme Dupire, le dimanche 13 mars à 16:30

**”Deux femmes pour un fantôme”, une comédie de René de Obaldia par la Cie “Histoire d’ailes”, le dimanche 13 mars à 16h30 à la Ferme Dupire** avec Annick DEMOULIN, Nathalie GREZ et Claude GHESQUIERE- Mise en scène : Marie-France GHESQUIERE – Décor et technique : Pascal BERTHAULT ” L’une s’appelait Viviane, l’autre s’appelait… s’appelait… Brigitte ! Non … non c’est l’autre qui s’appelait Viviane ” L’une l’appelait Pierre, et l’autre l’appelait Pétrov… René de Obaldia peint avec humour, finesse et légèreté les affres d’un trio amoureux très original. Pleurs, rires, émotion, tendresse, colère, l’auteur nous fait passer par une palette de sensations et de sentiments profondément humains. (100 m Métro Triolo)

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

“Deux femmes pour un fantôme”, une comédie de René de Obaldia par la Cie “Histoire d’ailes”, le dimanche 13 mars à 16h30 à la Ferme Dupire

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Triolo Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:00:00