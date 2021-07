Aubervilliers Salle Solomon - Oasis Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Deux expositions « Dans les pas de La Commune » et « Des femmes peu communes » par l’association Le temps de le dire Salle Solomon – Oasis Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Solomon – Oasis

Tout comme la pièce Sonore « La dernière barricade », les deux expositions « Dans les pas de la Commune » et « Des femmes peu communes », évoquent, au travers des lieux et des rues d’Aubervilliers, les 150 ans de la guerre de 1870, La Commune et ses figures féminines à travers des portraits de ces femmes du peuple. Samedi 18 septembre de 15h30 à 18h et dimanche 19 septembre de 14h à 17h Espace Solomon – 2, rue Edgar Quinet 93300 – Aubervilliers Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

