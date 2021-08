Deux expositions à Sainte-Eugénie Clos Sainte-Eugénie, 18 septembre 2021, Montbrison.

Deux expositions à Sainte-Eugénie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Clos Sainte-Eugénie

La première exposition photo invite à retracer et décrypter l’histoire antique de Moingt. Et si les différents objets découverts sur les sites archéologiques de Moingt (tuiles, morceaux d’amphores, pièces de monnaie, etc.) nous permettaient d’en apprendre davantage sur les us et coutumes de l’époque romaine et sur la manière de vivre de nos ancêtres ? Venez plonger en plein cœur de la cité antique d’Aquae Segetae. La seconde exposition présente les liens qu’entretenaient les hommes de l’Antiquité avec le monde végétal. Découvrez les usages nombreux et variés de plantes bien connues et déjà utilisées durant l’Antiquité : usage médicinal, culinaire, décoratif, utilitaire… Pourquoi ne pas comparer avec l’usage que l’on fait aujourd’hui de ces mêmes plantes !

