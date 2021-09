Annot Annot Alpes-de-Haute-Provence, Annot Deux exemples d’aménagement et de requalification d’espace Annot Annot Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Annot, le vendredi 15 octobre à 15:30

Visite de terrain autour de deux exemples d’aménagement avec la place du Coulet et la requalification d’un espace public par Laurent Chaigne, Architecte des Bâtiments de France, Caroline CARRY de l’Atelier SKALA et la Respelido, projet économique en centre ancien par Marion Mazzella de l’agence Artek. Journées nationales de l’architecture Annot Annot Annot Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T15:30:00 2021-10-15T17:00:00

