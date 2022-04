Deux ensembles – Orchestre d’harmonie et Quatuor de trombones – sur scène ! Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

L’Orchestre d’harmonie Robert Lannoy du Conservatoire de Lille, dirigé par Yves Tanguy, enseignant au Conservatoire de Lille et à l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille, accueille Qu4tre à 4. Les deux ensembles vous proposeront **_Impressions_**, pour Quatuor de trombones et Orchestre d’harmonie composée par Robert Fienga, des pièces pour orchestre d’harmonie et quatuor de trombone, et pour orchestre d’harmonie seul. Qu4tre à 4 (quatrea4.com), quatuor de trombones originaire des Hauts-de-France, qui se produit par ailleurs dans de grands festivals internationaux, est composé de Christian Bogaert, François Bogaert, Philippe Lorthios et Nicolas Lapierre.

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T20:45:00

