Deux corps, un récit. / Atelier d’écriture Médiathèque Edmond Rostand Paris, 20 janvier 2024 14:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Pour les Nuits de la Lecture 2024, un atelier d’écriture autour de l’exposition photographique : Community of Ink

Cet atelier d’écriture propose de s’inspirer du travail de Florent Bibaut et d’utiliser son exposition Community of Ink comme support de création littéraire. À l’instar du photographe qui superpose deux portraits pour créer une image nouvelle, nous imaginerons un récit mettant en scène deux corps tatoués qui pourront se rencontrer, s’entremêler, se transformer… Fiction, description, poésie : le texte pourra embrasser diverses formes d’écriture – l’essentiel étant de s’amuser, de jouer avec les mots, de tordre la langue. Activité solitaire dans l’imaginaire collectif, l’écriture s’épanouit en vérité dans la rencontre, l’échange et la lecture à voix haute. Le travail en atelier permettra à chacun de nourrir sa propre écriture et, au fil des exercices, de créer une nouvelle communauté de l’encre.

Julien Thibedore est professeur de lettres modernes. Passionné de littérature, de théâtre et de cinéma, il aime étudier l’art du récit sous toutes ses formes. Depuis plusieurs années, il anime des ateliers d’écriture de nouvelles et de scénarios au Celsa – Sorbonne Université.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

