Deux Contes Musicaux, 29 juin 2022, .

Deux Contes Musicaux

2022-06-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-29

// Programmation // r r nMyla et l’Arbrebateau / Chœur d’enfants, clarinette, violoncelle, piano et récitant. r nConte écrit et mis en musique par Isabelle Aboulker. Chansons autour de la nature et des arbres. La petite Myla se prépare au décès de son grand-père. Celui-ci la rassure en lui disant que, quand il ne sera plus là, elle pourra aller dans la forêt qu’ils aiment fréquenter ensemble et que son esprit sera parmi les arbres. r r r nLes musiciens de Brême (d’après le conte de J.W Grimm) | Julien Joubert / Chœur d’enfants du Conservatoire, récitant et comédiens. r nUn âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux : leurs maîtres veulent se débarrasser d’eux ! Les quatre amis quittent alors leurs foyers respectifs et se mettent en route pour Brême où ils veulent devenir musiciens. Le chemin n’est pas sans danger. Dans une maison au milieu de la forêt habitent des brigands. Grâce à leur esprit d’équipe, nos quatre compères chassent les malfrats. Ils vivront désormais libres et heureux dans leur nouveau foyer.

Le Conservatoire vous propose deux contes musicaux sous la direction de Jérôme Cottenceau, chef de chœur

// Programmation // r r nMyla et l’Arbrebateau / Chœur d’enfants, clarinette, violoncelle, piano et récitant. r nConte écrit et mis en musique par Isabelle Aboulker. Chansons autour de la nature et des arbres. La petite Myla se prépare au décès de son grand-père. Celui-ci la rassure en lui disant que, quand il ne sera plus là, elle pourra aller dans la forêt qu’ils aiment fréquenter ensemble et que son esprit sera parmi les arbres. r r r nLes musiciens de Brême (d’après le conte de J.W Grimm) | Julien Joubert / Chœur d’enfants du Conservatoire, récitant et comédiens. r nUn âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux : leurs maîtres veulent se débarrasser d’eux ! Les quatre amis quittent alors leurs foyers respectifs et se mettent en route pour Brême où ils veulent devenir musiciens. Le chemin n’est pas sans danger. Dans une maison au milieu de la forêt habitent des brigands. Grâce à leur esprit d’équipe, nos quatre compères chassent les malfrats. Ils vivront désormais libres et heureux dans leur nouveau foyer.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par