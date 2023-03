Deux concerts guitare et voix Rue Georges Clemenceau Bizanos Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bizanos

Deux concerts guitare et voix Rue Georges Clemenceau, 24 mars 2023, Bizanos . Deux concerts guitare et voix Eglise Rue Georges Clemenceau Bizanos Basses-Pyrénées Rue Georges Clemenceau Eglise

2023-03-24 – 2023-03-24

Rue Georges Clemenceau Eglise

Bizanos

Basses-Pyrénées 10 10 EUR Le choeur mixte Rythmapau dirigé par Mirtha Alcaraz Dahhani et le guitariste Denis Abbate fêtent l’Espagne et l’Andalousie. Le choeur mixte Rythmapau dirigé par Mirtha Alcaraz Dahhani et le guitariste Denis Abbate fêtent l’Espagne et l’Andalousie. Rue Georges Clemenceau Eglise Bizanos

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Bizanos Autres Lieu Bizanos Adresse Bizanos Basses-Pyrénées Rue Georges Clemenceau Eglise Ville Bizanos Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Rue Georges Clemenceau Eglise Bizanos

Bizanos Bizanos Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bizanos /

Deux concerts guitare et voix Rue Georges Clemenceau 2023-03-24 was last modified: by Deux concerts guitare et voix Rue Georges Clemenceau Bizanos 24 mars 2023 Basses-Pyrénées Eglise Rue Georges Clemenceau Bizanos Basses-Pyrénées Rue Georges Clemenceau Bizanos

Bizanos Basses-Pyrénées