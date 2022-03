Deux chorales à l’église : le Choeur en Kit et l’Ensemble 2 Poche Gauriac, 25 juin 2022, Gauriac.

EUR 10 10 Dans le répertoire du Choeur en kit, on trouve, entre autre, un chant du XVIIème siècle et un d’Elvis Presley, une berceuse zoulou et un classique gascon. C’est dire si leur sélection est riche et variée. C’est ce qu’ils feront découvrir au cours de cette soirée.

Dans l’Ensemble 2 poche se mêlent professionnels de la musique et amateurs, tous dirigés par Marie-Christine Darracq, professeur au Conservatoire de Bordeaux.

Le temps du concert à Gauriac, ce chœur va nous transporter en Amérique Latine avec un florilège de chants traditionnels dans un premier temps, puis avec Tierra Nuestra, une création pour chœur et instruments de Daniel Fontich, auteur compositeur.

Cette composition sera accompagnée par Soles Cuatro, un quatuor de musiciens jouant d’instruments classiques et folkloriques.

