Deux chœurs pour un concert Eglise de La Madeleine Guérande, dimanche 24 mars 2024.

Deux chœurs pour un concert Le chœur de Marais de Guérande reçoit Au Fil de l’Erdre de Nort sur Erdre pour un partage musical. Ils raviront les oreilles des spectateurs avec un programme varié classique et de chants du monde… Dimanche 24 mars, 15h00 Eglise de La Madeleine

Le chœur de Marais de Guérande reçoit Au Fil de l’Erdre de Nort sur Erdre pour un partage musical. Ils raviront les oreilles des spectateurs avec un programme varié classique et de chants du monde. Venez voyager !

Entrée libre.

Eglise de La Madeleine Place de l'Église 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

