2022-09-24 – 2022-09-25

Le Chœur des Hommes du Pays Charolais Brionnais, fête ses 10 ans en invitant le groupe » Les Compagnons de Latourlandry ». Héritiers des Compagnons de la Chanson, leurs parrains, ces 10 chanteurs et musiciens reprennent les standards de ce groupe mythique dont textes et mélodies resteront dans la mémoire collective. Ces deux ensembles, durant deux heures, retraceront 50 ans de chansons françaises.

