Deux barytons Moutiers-en-Puisaye, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Moutiers-en-Puisaye.

Deux barytons 2021-07-11 – 2021-07-11 Eglise D151

Moutiers-en-Puisaye Yonne

EUR 15 15 Un récital de chansons, très simple dans sa présentation, dans son équilibre, pour mettre en relief le texte, dans toute son expression poétique et musicale. Les auteurs choisis ici permettront de croiser des univers complémentaires, mettant en évidence les valeurs expressives du français chanté : une certaine tradition, héritée de Brel, Brassens ou Vian, des paysages imprégnés de jazz ou d’écritures contemporaines.

Le mot et la note font bon ménage et invitent au voyage…

anartscene@hotmail.fr +33 3 58 47 13 38

