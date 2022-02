Deux alternatives zéro déchet: les cotons réutilisables et les charlottes alimentaires Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Le Recycl'lab, le samedi 30 avril à 10:00

Lors de cet atelier, vous pourrez apprendre à coudre à la main ou à la machine vos propres cotons réutilisables et charlottes à saladier, en réemployant au maximum des tissus de récupération. Vous réaliserez, ainsi, des économies tout en réduisant vos déchets ménagers. N’oubliez pas de ramener vieux draps, serviettes de toilette ou taies d’oreiller que vous aimeriez transformer ! [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Sur inscription, gratuit

Ces objets réalisables par tous vous permettront de réduire vos déchets dans la cuisine et la salle de bain Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00

