Victoria Hall, le vendredi 19 mars à 20:00

**Robin Ticciati** direction

**Isabelle Faust** violon

_**Ludwig van Beethoven**_

Concerto pour violon et orchestre

_**Hector Berlioz**_

Symphonie fantastique

Merci d’adresser, par la poste, vos billets et coordonnées bancaires (IBAN) à: Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, 1204 Genève

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin au Victoria Hall – concert annulé Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

2021-03-19T20:00:00 2021-03-19T22:00:00

