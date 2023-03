« Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Francfort-sur-le-Main Catégorie d’Évènement: Francfort-sur-le-Main

« Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM, 23 mars 2023, Francfort-sur-le-Main. « Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux Jeudi 23 mars, 20h00 DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Dans le cadre du cycle de films « Annie Ernaux au cinéma », l’Institut français de Francfort projette l’adaptation « Passion simple ». Lors de la projection du 23 mars au DFF, un verre de crémant et notre passion pour la langue française sont inclus au programme. Cocktail pour célébrer la langue française à partir de 20h, film avec une introduction à 20h30. DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Schaumainkai 41 60596 Frankfurt Francfort-sur-le-Main 60596 Sachsenhausen Hesse [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/frankfurt-m/event/passion-simple-annie-ernaux-22355 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

