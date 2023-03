« Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Francfort-sur-le-Main Catégorie d’Évènement: Francfort-sur-le-Main

« Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM, 23 mars 2023, Francfort-sur-le-Main. « Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux Jeudi 23 mars, 20h00 DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Schaumainkai 41 60596 Frankfurt Francfort-sur-le-Main 60596 Sachsenhausen Hesse [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/frankfurt-m/event/passion-simple-annie-ernaux-22355 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:30:00+01:00

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:30:00+01:00 ©IF Frankfurt

Détails Catégorie d’Évènement: Francfort-sur-le-Main Autres Lieu DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Adresse Schaumainkai 41 60596 Frankfurt Ville Francfort-sur-le-Main Lieu Ville DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Francfort-sur-le-Main

DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Francfort-sur-le-Main https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/francfort-sur-le-main/

« Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM 2023-03-23 was last modified: by « Passion simple » : célébrer la langue française au cinéma avec l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM 23 mars 2023 DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM Francfort-sur-le-Main Francfort-sur-le-Main

Francfort-sur-le-Main